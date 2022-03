Guerra entre Ucrânia e Rússia já matou mais de 100 crianças, aponta relatório

Desde o início da entrada do exército russo no território ucraniano, no dia 24 de fevereiro, pelo menos 103 crianças morreram por causa da guerra. É o que aponta o relatório publicado nesta quarta-feira (16) pela Procuradoria-Geral ucraniana. Além disso, mais de 100 ficaram feridas. As informações são da SIC Notícias.

VEJA MAIS

“O número oficial ultrapassou a crítica e terrível marca de 100. Os dados não são definitivos, pois nos pontos problemáticos e nos territórios temporariamente ocupados o Ministério Público e as forças de segurança não têm a oportunidade de fiscalizar os atentados”, declarou a procuradora-geral do país, Iryna Venediktova, num documento publicado pela Interfax-Ucrânia.

Ainda de acordo com Iryna, o conflito tem provocado a morte de pelo menos cinco ucranianos por dia.

Nesses 21 dias de guerra, mais de 400 escolas foram bombardeadas pelas forças russas, sendo que 59 delas desapareceram e não podem ser usadas novamente.

“É importante que as agências especializadas da ONU decidam o mais rápido possível implementar uma missão para avaliar as violações dos direitos das crianças no contexto do conflito armado na Ucrânia”, pediu Venediktov.