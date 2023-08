Guatemala: Bernardo Arévalo vence a eleição para presidente

O candidato Bernardo Arévalo venceu a eleição presidencial na Guatemala, no segundo turno realizado neste domingo, 20. Com 99,03% das urnas apuradas, Arévalo obteve 58,29% dos votos, enquanto Sandra Torres alcançou 36,96%.

Com 64 anos, Arévalo é deputado e sociólogo, considerado como um “outsider” na política local. Apesar de ser parlamentar desde 2020 no país, o agora presidente eleito não tem carreira tradicional na política, ao contrário de sua opositora, Sandra Torres (UNE).



Ele se destacou como diplomata, tendo sido embaixador da Guatemala na Espanha (1995-1996) e vice-ministro das Relações Exteriores (1994-1995). Além disso, é escritor, autor de dezenas de livros e artigos sobre história, política, sociologia e diplomacia.

Filho do ex-presidente guatemalteco Juan José Arévalo, o candidato nasceu no Uruguai durante o exílio de seu pai. “Quero ser lembrado como quem respeitou o legado de seu pai”, declarou em comício na última sexta-feira (18).

O governo de seu pai (1945-1951) foi responsável por uma nova Constituição na Guatemala e várias reformas políticas e sociais que favoreceram os trabalhadores, retirando poderes de grandes latifundiários e militares.

Vitória confirmou resultado das pesquisas

A vitória de Arévalo nas urnas confirmou a tendência apontada pelas pesquisas eleitorais. Em um levantamento da Sondagem Livre, publicado pelo jornal “Prensa Libre” na última quarta-feira (16), o sociólogo aparecia com 64,9% das intenções de votos válidos, contra 35,1% de Torres.