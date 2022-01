Guarda Costeira procura 39 desaparecidos após naufrágio na Flórida

Após o resgate de um homem encontrado sozinho agarrado ao casco virado de um barco, na manhã desta terça-feira (25), a Guarda Costeira dos Estados Unidos procura as outras 39 pessoas que estariam na mesma embarcação, segundo relatos do sobrevivente. O caso aconteceu no litoral da Flórida, a cerca de 72 km a leste de Fort Pierce Inlet. As informações foram divulgadas pelo G1 Mundo.

A embarcação teria saído de Bimini, uma ilha nas Bahamas a 80 km de Miami, na noite de sábado (22). Vários barcos de patrulha e aeronaves foram mobilizadas pela Guarda Costeira americana para rastrear uma área que vai das ilhas Bimini até Fort Pierce Inlet, mais ao norte.

De acordo com o sobrevivente, nenhum dos passageiros usava colete salva-vidas e o acidente ocorreu devido às condições meteorológicas adversas. As autoridades americanas suspeitam que o naufrágio tenha ocorrido em meio a uma operação de tráfico de pessoas. Não foi divulgada a identidade e a nacionalidade do homem resgatado, assim como as origens dos 39 desaparecidos.