Grupos de ajuda em Gaza pedem pausa na guerra para evitar surto de poliomielite

A ameaça de pólio está crescendo rapidamente na Faixa de Gaza, levando grupos de ajuda a pedir uma pausa urgente na guerra para que possam intensificar as vacinações e evitar um surto em larga escala. Um caso foi confirmado, outros são suspeitos e o vírus foi detectado em águas residuais em seis locais diferentes em julho.



A pólio foi erradicada em Gaza há 25 anos, mas as vacinações caíram drasticamente após o início da guerra 10 meses atrás, e o território se tornou um terreno fértil para o vírus, dizem os grupos de ajuda. Centenas de milhares de palestinos deslocados estão amontoados em campos de tendas sem água limpa ou descarte adequado de esgoto e lixo.



Para evitar um surto generalizado, grupos de ajuda estão se preparando para vacinar mais de 600.000 crianças nas próximas semanas. Eles dizem que os ambiciosos planos de vacinação são impossíveis, no entanto, sem uma pausa nos combates entre Israel e Hamas. (Fonte: AP)

