Greta Thunberg e ator de 'Game of Thrones' embarcam rumo à Gaza para protestos contra Israel

A ativista climática Greta Thunberg e outros 11 ativistas partiram no domingo, 1º, à tarde para Gaza num navio com o objetivo de "quebrar o cerco de Israel" ao território devastado, segundo os organizadores. O veleiro Madleen - operado pelo grupo ativista Freedom Flotilla Coalition - partiu do porto siciliano de Catânia, no sul da Itália.

Ele tentará chegar à costa da Faixa de Gaza em um esforço para levar ajuda e aumentar a "conscientização internacional" sobre a crise humanitária em curso, disseram os ativistas em coletiva de imprensa no domingo, antes da partida.

"Estamos fazendo isso porque, não importa as adversidades que enfrentemos, temos de continuar tentando", disse Greta, de 22 anos, chorando durante seu discurso.

"No momento em que paramos de tentar é quando perdemos nossa humanidade", disse a jovem, que falou em "genocídio" por parte do governo. O mesmo comentário foi feito neste domingo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que condenou o plano de novos assentamentos israelenses na Cisjordânia.

Israel, país fundado após o Holocausto, rejeitou veementemente as acusações de genocídio contra si como uma 'calúnia de sangue' antissemita. A Confederação Israelita do Brasil (Conib) também classificou como antissemita a fala de Lula.

Em meados de maio, Israel flexibilizou ligeiramente seu bloqueio a Gaza após quase três meses, permitindo a entrada de quantidade limitada de ajuda humanitária no território.

A ONU e grandes grupos de ajuda humanitária afirmam que as restrições israelenses, o colapso da lei e da ordem e os saques generalizados tornam extremamente difícil entregar ajuda aos cerca de 2 milhões de palestinos em Gaza.

Entre aqueles que se juntaram à tripulação do Madleen estão um ator de "Game of Thrones", Liam Cunningham, e Rima Hassan, uma francesa membro do Parlamento Europeu que é descendente de palestinos. Ela foi impedida de entrar em Israel devido à sua oposição ativa ao governo israelense.

Os ativistas esperam levar sete dias para chegar ao destino, se não forem impedidos.

Greta, que se tornou ativista climática internacionalmente famosa após organizar protestos massivos de adolescentes em sua terra natal, a Suécia, deveria embarcar em um navio anterior da Freedom Flotilla no mês passado.

Essa tentativa de chegar a Gaza por mar, no início de maio, fracassou depois que outro navio do grupo, o "Conscience", foi atacado por dois supostos drones enquanto navegava em águas internacionais ao largo da costa de Malta.

O grupo culpou Israel pelo ataque, que danificou a parte dianteira do navio, no mais recente confronto sobre os esforços para enviar ajuda ao território palestino.

O governo israelense afirma que o bloqueio é uma tentativa de pressionar o Hamas a libertar os reféns que capturou no ataque de 7 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito. Militantes liderados pelo Hamas atacaram o sul de Israel naquele dia, matando cerca de 1,2 mil pessoas, a maioria civis, e sequestrando 251. O Hamas ainda mantém 58 reféns, 23 dos quais se acredita estarem vivos.

Em resposta, Israel lançou ofensiva que matou mais de 52 mil palestinos. Os bombardeios e operações terrestres de Israel destruíram vastas áreas do território e deixaram a maior parte da população desabrigada. (COM INFORMAÇÕES DA AP)