Google Fotos anuncia fim do armazenamento ilimitado gratuito

Um dos aplicativos mais usados para armazenar fotos e vídeos na nuvem de uma maneira prática, o Google Fotos anunciou o fim do "armazenamento ilimitado" gratuito das imagens. O app vem até mesmo pré-instalado nos celulares com o Android.

A medida começa a valer em 2021. O Google Fotos permite que seus usuários salvem fotos e vídeos na nuvem desde que foi lançado, há 5 anos, mas uma atualização nas diretrizes do sistema vai mudar essa realidade.

De acordo com a companhia, fotos e vídeos em alta qualidade, que forem armazenados no serviço deverão ser contabilizadas dentro dos 15 GB de espaço gratuito – fornecido pela empresa – ou dentro do limite de armazenamento contratado com os pacotes do Google One. Isso significa que, os dispositivos de mídia salvos vão dividir espaço com documentos do Drive ou Gmail, entre outros arquivos salvos na plataforma.