Governo venezuelano distribui bonecos do presidente Maduro no Natal

Bonecos com a cara do ditador Nicolás Maduro foram distribuídos para crianças da Venezuela no Natal. O brinquedo, que vem sendo chamado de "Super Bigode", se baseia em um desenho animado lançado em 2021 pela tv estatal venezuelana e que mostra Maduro como um super-herói. As informações são

Além dele, também foram produzidas em série centenas de bonecas inspiradas na primeira-dama, Cília Flores. A ação foi criticada por opositores do presidente Maduro e dividiu opiniões entre os cidadãos.

Segundo informações da vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, pelo Twitter, quase 13 milhões de exemplares dos bonecos foram distribuídos. E além deles, também foram doados bicicletas, carrinhos e jogos de tabuleiro.