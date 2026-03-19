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Governo dos EUA registra domínios ‘alien.gov’ e ‘aliens.gov’ após liberar documentos sobre ETs

Ambos os domínios não levam a nenhum site nem possuem conteúdo

Estadão Conteúdo
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Imagem ilustrativa (kjpargeter / Freepik)

O governo dos Estados Unidos registrou os domínios de internet "alien.gov" e "aliens.gov" na última terça-feira, 17. Os registros foram descobertos nesta quinta-feira, 19.

Ambos os domínios não levam a nenhum site nem possuem conteúdo. Eles podem ser conferidos no site who.is, que reúne dados públicos para a consulta de informações sobre a propriedade de recursos na internet, como nomes de domínio e endereços IP.

Os domínios foram registrados pela Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura (CISA, na sigla em inglês), órgão do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, na terça-feira, de acordo com o get.gov, o registro que a CISA administra para solicitar, aprovar e gerenciar sites governamentais.

Segundo o site USA Today, ambos os domínios estão armazenados na Cloudflare, uma empresa de gerenciamento de internet que hospeda inúmeros sites populares, incluindo Amazon, Spotify, Zoom, DoorDash e OpenAI.

Questionado, o governo americano se manifestou através de um e-mail enviados a alguns veículos e assinado pela vice-secretária de imprensa, Anna Kelly, que dizia apenas: "Fiquem ligados!", seguido de um emoji de alienígena.

Em 20 de fevereiro de 2026, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que orientou o Pentágono e outras agências do governo a identificar e divulgar arquivos relacionados a extraterrestres e objetos voadores não identificados (OVNIs), devido ao "enorme interesse" no tema.

Trump fez o anúncio em uma publicação nas redes sociais horas depois de acusar o ex-presidente Barack Obama de divulgar "informações confidenciais". Em entrevista recente a um podcast, Obama brincou que alienígenas eram reais, mas que nunca os tinha visto.

Em fevereiro, Trump, a bordo do Air Force One, declarou não saber se os alienígenas "são reais ou não". "Não tenho opinião sobre isso. Nunca falo sobre isso. Muitas pessoas falam. Muitas pessoas acreditam nisso", disse aos jornalistas.

Horas depois da declaração ele afirmou em publicação na sua plataforma de mídia social, a Truth Social, que estava determinando que as agências governamentais divulgassem arquivos relacionados "à vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados e objetos voadores não identificados (OVNIs), e toda e qualquer outra informação conectada a esses assuntos altamente complexos, mas extremamente interessantes e importantes".

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