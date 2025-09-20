Capa Jornal Amazônia
Governo brasileiro indica possível reunião de Lula com Zelenski em Nova York

Estadão Conteúdo

O governo brasileiro indicou que exista a possibilidade de uma reunião bilateral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, em Nova York na próxima semana, apurou o Estadão/Broadcast.

O pedido da reunião bilateral foi apresentado pelo governo ucraniano, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem. O Brasil ainda não deu uma resposta.

Nos últimos dois meses, houve tentativas fracassadas de organizar um telefonema entre ambos, enquanto Donald Trump entabulou negociações diretas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre a guerra na Ucrânia. A razão, segundo integrantes do governo Lula, foi dificuldades de agenda.

O presidente recebeu dois telefonemas de Putin e foi informado sobre as discussões para um possível acordo de paz. Também discutiu com Putin e os demais líderes do Brics a questão da guerra e as condições russas, em reunião virtual do grupo realizada no início de setembro.

Há alguns entraves para que a reunião aconteça, apesar de fontes do governo brasileiro dizerem que o interesse na reunião é mútuo. O primeiro deles é que Zelenski, por motivos de segurança, compartilha poucos detalhes sobre sua agenda, o que dificulta essa definição.

Lula e Zelenski já conversaram por telefone e reuniram-se uma vez, em 2023, também em Nova York. Antes, tiveram desencontros em cúpulas do G-7, ao menos um deles marcado por versões conflitantes sobre as razões, em Osaka, no Japão, e em Kananaskis, no Canadá.

Por outro lado, o Brasil afirma ter recebido cerca de 30 pedidos de reuniões bilaterais. A definição só deve acontecer por parte da equipe de Lula de domingo, dia 21. Há estimativa de que ao menos dez possam ser concretizadas.

Na diplomacia, as confirmações são feitas com pouca antecedência, de modo a evitar constrangimentos com cancelamentos e para deixar uma brecha para avaliar pedidos de última hora que podem ser mais urgentes.

Lula embarca neste domingo para Nova York. A previsão é que chegue na cidade no início da noite. O presidente tem compromissos a partir de segunda-feira, dia 22.

O mais importante é o Debate Geral da Assembleia Geral das Nações Unidas, na terça-feira, dia 23, na qual, por tradição, o presidente brasileiro costuma fazer a abertura.

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

ZELENSKI

LULA
