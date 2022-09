Google transfere valor milionário por engano para a conta de homem

Já pensou acordar, abrir a conta digital e perceber que está milionário? Foi exatamente o que aconteceu com um homem, identificado nas redes sociais como Sam Curry, que é engenheiro da empresa de criptomoedas Yuga Labs. O Google repassou o valor transferido foi de US$ 250 mil, equivalente a cerca de R$ 1,3 milhão.

O caso aconteceu no dia 14 de setembro. Ao perceber o equívoco, Sam acionou o Google a plataforma de suporte, mas só teve retorno depois da repercussão nas redes sociais. Sam garante que não gastou o dinheiro esperou o contato do Google para devolver o valor.

“O Google me enviou por engano US$ 249,99 e não obtive resposta do suporte deles. Existe alguma forma de entrar em contato com o Google?”, indagou Sam. “Tudo bem se não quiserem de volta...”, continuou ele em tom de ironia e sinceridade.

O Google se pronunciou por meio de um contato do site NPR e agradeceu ao homem por avisar do erro: “Nossa equipe fez um pagamento errado como resultado de um erro humano”.