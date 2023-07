Gerente do Burger King é detida por suspeita de servir aos clientes batatas retiradas do lixo

A gerente de uma unidade do Burger King na Carolina do Sul, chamada Jaime Christine Major, de 39 anos, foi presa sob a acusação de adulteração de alimentos, após alegações de que estava servindo batatas fritas retiradas do lixo aos clientes.

De acordo com a apuração do canal da TV Fox Business, a denúncia afirma a mulher pegava as batatas fritas descartadas no lixo e as misturava com as batatas prontas, colocando algumas por cima para disfarçar. A situação veio à tona quando a polícia foi chamada ao restaurante em 9 de julho, após relatos de uma confusão ocorrida no local.

Duas clientes, Shantel Elizabeth Harris, de 37 anos, e Ivory Lakeisha Muhammad, de 39 anos, ficaram indignadas ao testemunhar o que um gerente estava fazendo. No entanto, as duas foram presas por perturbação da ordem quando se recusaram a se acalmar. Posteriormente, a polícia descobriu que as mulheres, na verdade, eram as vítimas da situação.

A filial do Burger King na Carolina do Sul admitiu por telefone que o gerente estava realmente servindo batatas retiradas do lixo, o que provocou a revolta dos clientes. Após uma investigação minuciosa, o departamento de polícia da União emitiu um mandado de prisão contra Jaime Christine. Ela teve sua fiança estabelecida em R$ 96 mil (US$ 20 mil) e permanece sob custódia no Centro de Detenção do Condado de Union. Caso seja condenada, poderá enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão.

Um porta-voz do Burger King enfatizou que a confirmação não está de acordo com o compromisso da marca com a qualidade dos alimentos e serviços. O franqueado responsável pelo restaurante está colaborando plenamente com as autoridades locais.