Garotinho se despede de sua chupeta, que é amarrada em balões e voa; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um garotinho se despedindo de sua chupeta. Um acessório que, para os pequeninos, representa apego e paixão. O vídeo mostra a forma como um garotinho russo se despede da sua “pepeta”.

Os pais decidiram amarrar balões azuis na extremidade do acessório para que, quando o menino soltasse, ela pudesse voar. E é exatamente isso o que ocorre. Ao ver sua chupeta "voando" e indo embora, o garotinho se despede do acessório com um aceno com a mão.