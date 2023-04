Garçons derrubam bolo de casamento e noivo tem reação inusitada; vídeo

Dois garçons atrapalhados conseguiram derrubar um bolo de casamento de quatro andares durante o traslado para a sessão de fotos e o tradicional corte dos noivos. A noiva ficou incrédula diante da cena, já que esse símbolo do rito matrimonial tem um significado importante em diferentes culturas, e simboliza fartura e bons fluidos na vida do casal. A cena foi registrada por familiares e amigos e divulgada nas redes sociais.

Não há informação sobre o local exato da comemoração. Mas a reação do noivo foi a melhor parte. Ao contrário do que se esperava, ele conseguiu levar a situação na esportiva e ainda entrar no clima da "vídeocassetada". As imagens viralizaram na internet.

VEJA MAIS

O que poderia arruinar a festa acabou se transformando em memória do “grande dia”. O noivo decidiu pegar a sua fatia do chão mesmo e comer, para a surpresa da noiva. Veja!