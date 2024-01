Gabriel Attal se torna o primeiro-ministro mais jovem e o primeiro abertamente gay da França

Um dia depois de aceitar o pedido de demissão de Élisabeth Borne, o presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou Gabriel Attal como o novo primeiro-ministro do país, nesta terça-feira (9). Com 34 anos, Attal se torna a pessoa mais jovem a assumir o cargo e também é o primeiro chefe de governo abertamente gay na história da França.

Élisabeth Borne e Gabriel Attal (EMMANUEL DUNAND/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

No cargo, ele será um líder do governo no Parlamento e subordinado ao presidente, diferente de outros países, como a Inglaterra, onde o primeiro-ministro, na prática, atua como chefe do Poder Executivo. Antes de ser nomeado, Gabriel Attal era ministro da Educação, função que assumiu há cerca de seis meses.

A ex-primeira-ministra, Elisabeth Borne, de 62 anos, apresentou sua carta de demissão nesta segunda-feira (8). Ela estava no cargo desde maio de 2022 e foi a segunda mulher a chefiar o governo francês, mas não conseguiu maioria absoluta no Parlamento. Em sua gestão, houve discussões da reforma da Previdência, imposta por decreto, e por um episódio de distúrbios urbanos em meados de 2023.