Forte terremoto mata 14 pessoas na Turquia e em ilhas gregas

Um forte terremoto atingiu o Mar Egeu nesta sexta-feira, deixando ao menos 14 mortos na Turquia e na Grécia, ao provocar o desabamento de prédios e criar maremotos que atingiram regiões litorâneas e ilhas gregas.

Pessoas em pânico lotaram as ruas da cidade turca de Izmir, disseram testemunhas, depois que o terremoto alcançou magnitude 7,0. Alguns bairros foram inundados com a água vinda do mar, que arrastou os destroços para vias interiores e deixou os peixes encalhados à medida que recuavam.

A Presidência do Gerenciamento de Emergências e Desastres da Turquia (AFAD, na sigla em inglês) disse que 12 pessoas morreram, uma delas por afogamento, enquanto o ministro da Urbanização, Murat Kurum, disse que 522 pessoas ficaram feridas.

Na ilha grega de Samos, dois adolescentes, um menino e uma menina, foram encontrados mortos em uma área onde um muro havia desabado.

As operações de busca e resgate continuavam em 17 edifícios desabados ou danificados em Izmir, disse a AFAD. As autoridades estão montando tendas com capacidade total para 2 mil pessoas próximas das áreas com os maiores danos, disse Kurum.

Ilke Cide, um estudante de doutorado que estava em Izmir no momento do terremoto, disse que foi para terra firme enquanto a maré subia por causa do terremoto.

"Estou acostumado com terremotos... então não levei muito a sério a princípio, mas dessa vez foi realmente assustador", disse ele, acrescentando que o tremor durou entre 25 e 30 segundos.

Moradores da ilha grega de Samos, que tem uma população de cerca de 45 mil habitantes, receberam apelos para se manterem distantes das áreas costeiras, disse Eftyhmios Lekkas, chefe da organização grega para planejamento anti-sísmico, à TV grega Skai.

"Foi um terremoto muito grande, é difícil ter um maior", disse Lekkas.

Avisos de ondas altas estavam em vigor em Samos, onde oito pessoas ficaram levemente feridas, de acordo com autoridades gregas.

"Nunca experimentamos nada parecido", disse George Dionysiou, o vice-prefeito local. "As pessoas estão em pânico."

Brasileira grávida está entre os sobreviventes

Uma brasileira grávida de gêmeos, que mora na ilha vizinha de Chios, relatou os momentos de pavor que viveu. Mary de Santana,de 44 anos, estava em seu apartamento, no quarto andar de um edifício a poucos metros do porto da ilha, na hora do terremoto. "Você imagina que é a cena de um filme, olha o apartamento balançando e as coisas caindo no chão. Dá a impressão de que a casa é de papel”, contou.

Para a paulista, que presenciou outros três abalos sísmicos desde que se mudou para a Grécia, o tremor desta sexta não tem comparação com nada sentido antes na vida. “Meu primeiro pensamento foi de que eu ia morrer. Foi a única coisa que veio na minha cabeça. Que a gente ia morrer embaixo dos escombros do prédio”, lembra. Mary estava com uma amiga venezuelana e com uma cachorrinha de estimação no momento do ocorrido.

Impotentes diante do tremor, as três se abrigaram embaixo de uma das pilastras do apartamento e esperaram por mais de sete minutos até sentirem que era seguro sair da casa. Em estado de alerta, ela diz que ainda teme um possível novo tremor previsto pelas autoridades do país para esta noite.