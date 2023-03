Finlândia é eleito país mais feliz do mundo e escolherá 10 pessoas para conhecer a 'felicidade'

A Finlândia foi eleita na segunda-feira (20), o país mais feliz do mundo pela 6° vez consecutiva no ranking do Relatório Mundial da Felicidade, da ONU. Após liderar a posição, o país lançou um curso que irá sortear dez pessoas estrangeiras para conhecerem a felicidade.

O curso ‘Masterclass of Happiness’ acontecerá em junho deste ano e tem como objetivo proporcionar momentos únicos e felizes em um resort no norte da Europa. De acordo com o programa,a agência governamental responsabilizada pelo turismo no país pagará por tudo, incluindo passagens, hospedagem e quatro dias de aula.

VEJA MAIS

As inscrições estão disponíveis pelo site do programa até o dia 2 de abril e, para realizá-las, basta preencher os dados e gravar um vídeo para postar nas redes sociais com as hashtags #Visitfinland ou #FindYourInnerFinn.

Brasil no ranking da ONU

No ranking da ONU, o Brasil está em 49° lugar e caiu 11 posições desde o último relatório. A América do Sul ainda está presente na lista com o Uruguai, Chile, Nicarágua e Guatemala; confira

Finlândia Dinamarca Islândia Israel Holanda Suécia Noruega Suíça Luxemburgo Nova Zelândia Áustria Austrália Canadá Irlanda Estados Unidos Alemanha Bélgica República Tcheca Reino Unido Lituânia França Eslovênia Costa Rica Romênia Singapura Emirados Árabes Unidos Taiwan Uruguai Eslováquia Arábia Saudita Estônia Espanha Itália Kosovo Chile México Malta Panamá Polônia Nicarágua Letônia Bahrein Guatemala Cazaquistão Sérvia Chipre Japão Croácia Brasil El Salvador Hungria Argentina Honduras Uzbequistão Malásia Portugal Coreia do Sul Grécia Ilhas Maurício Tailândia Mongólia Quirguistão Moldova China Vietnã Paraguai Montenegro Jamaica Bolívia Rússia Bósnia e Herzegovina Colômbia República Dominicana Equador Peru Filipinas Bulgária Nepal Armênia Tajiquistão Argélia Hong Kong Albânia Indonésia África do Sul República do Congo Macedônia do Norte Venezuela Laos Georgia Guiné Ucrânia Costa do Marfim Gabão Nigéria Camarões Moçambique Iraque Palestina Marrocos Irã Senegal Mauritânia Burkina Faso Namíbia Turquia Gana Paquistão Níger

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)