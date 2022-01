Fenômeno assusta moradores com 'chuva de peixes' em cidade do interior

A cidade de Texarkana, no estado norte-americano do Texas (EUA), nos Estados Unidos, registrou um estranho fenômeno na virada do ano: uma chuva de peixes. Autoridades locais publicaram a seguinte mensagem na página oficial do Facebook: "2021 está entregando todos os seus truques, incluindo chover peixes em Texarkana hoje. E não, isso não é uma piada". As informações são do portal UOL.

De acordo com a prefeitura da cidade, o caso possivelmente foi ocasionado por trombas d'água ou correntes de ar que correram na superfície da Terra. Por conta do fenômeno, os pequenos animais marinhos foram sugados para as nuvens, desaguando na cidade. "Embora seja incomum, isso acontece, como evidenciado em vários lugares e, hoje, em Texarkana", diz outro trecho da publicação.