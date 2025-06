FBI diz que atirador tinha lista com 45 democratas; suspeito pode pegar pena de morte

Um homem acusado de assassinar uma congressista de Minnesota e seu marido, além de atirar contra um senador estadual, esteve nas casas de outros dois legisladores no mesmo dia, em uma campanha planejada, segundo autoridades federais, para "infligir medo" e matar políticos e seus parentes.

O suspeito, Vance Boelter, de 57 anos, tinha um caderno que mencionava cerca de 70 alvos em potencial. Ele tinha os nomes e, em alguns casos, endereços de mais de 45 autoridades eleitas - a maioria democratas -, segundo o FBI. Entre elas, a senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, que participou das primárias democratas para a presidência dos EUA.

Boelter tinha documentos que mencionavam dezenas de alvos, alguns em Estados vizinhos, incluindo políticos, líderes cívicos e defensores do direito ao aborto, segundo autoridades.

Acusação

Boelter enfrentará acusações federais de homicídio pelo ataque, o que pode resultar na pena de morte. Ele foi detido pela polícia no domingo, após uma busca de dois dias.

As autoridades acreditam que ele seja o atirador que se fez passar por policial e matou a tiros a deputada Melissa Hortman e seu marido, Mark, e feriu o senador estadual John Hoffman e sua mulher, Yvette, na manhã de sábado, 14. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS) As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.