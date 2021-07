Fauci: Delta responde por mais de 80% de novos casos, mas vacinas são eficazes

A variante Delta do coronavírus é responsável por ao menos 80% dos novos casos de covid-19 nos Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira, 20, o epidemiologista Anthony Fauci. No entanto, em audiência no Senado, a eficácia das vacinas utilizadas no país para a cepa foi ressaltada, no que Fauci chamou de "extraordinário".

O especialista destacou ainda que novo mundo real, as vacinas vem demonstrando uma eficácia superior daquela apresentada em testes clínicos, segundo alguns dados. Citando o caso de Israel, Fauci afirmou que os imunizantes vem funcionando para todos os grupos etários.

No entanto, além das "boas notícias", o epidemiologista destacou os desafios da realidade, e afirmou sobre a variante delta que a sua razão "de ser tão formidável é o fato de que tem a capacidade de transmitir com eficiência de humano para humano de uma maneira extraordinária", contendo maior transmissibilidade do que as outras cepas identificadas até agora. Em algumas regiões dos EUA, Fauci indicou que a variante delta já é responsável por mais de 90% dos casos.

Sobre a aplicação de novas doses de reforço das vacinas, a terceira no caso da Pfizer e da Moderna, e a segunda para a Johnson & Johnson, Fauci afirmou que estudos estão sendo realizados no momento para saber sobre a necessidade da aplicação. "Não queremos que as pessoas ouçam sobre reforço e pensem que as vacinas não são efetivas, elas são muito eficazes, estamos falando sobre a duração", concluiu.