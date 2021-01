Fãs de Donald Trump reclamam da traição do presidente ao condenar invasão

A tardia "concessão" de Donald Trump a uma transição pacífica e ordeira de poder após a invasão do Capitólio dos Estados Unidos, na quarta-feira, 6, provocou raiva e teorias de conspiração entre alguns de seus seguidores mais fervorosos.

Trump, alegando que estava "indignado com a violência, a ilegalidade e o caos" do cerco ao Capitólio que ele incitou, disse que aqueles que "infringiram a lei pagarão" em uma ação talvez projetada mais para se proteger de perigos legais e políticos crescentes do que para refletir um recém-descoberto sentimento de contrição e integridade.

Isso promoveu uma explosão de raiva, pesar e negação de seus seguidores linha-dura. “Um soco no estômago”, disse um. “Uma facada nas costas”, outro resumiu. Um terceiro disse: “Estou com vontade de vomitar”.

Uma captura de tela amplamente compartilhada resumiu o sentimento desse grupo. “Ele diz que vai ser selvagem e quando fica selvagem ele chama de um ataque hediondo e dedo do meio para seus apoiadores que ele disse se importar.”