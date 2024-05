Família é internada após comer carne de urso; entenda o caso

Uma família nos Estados Unidos foi internada após comer carne de urso e contrair um raro tipo de lombriga que não era observada em humanos há 30 anos. Durante uma reunião para um churrasco, a parentela ingeriu carne de um urso pardo que foi caçado e teve a carne armazenada por 45 dias no freezer.

O caso foi relatado em um relatório publicado pelo Centro de Controle de Doenças (CDC) dos EUA, no último dia 23 de maio. Das nove pessoas presentes, seis foram hospitalizadas com a rara infecção dos vermes.

Os infectados receberam o diagnóstico de triquinose ou triquinelose, uma doença que afeta animais selvagens e pode ser transmitida pelo consumo de carne de caça, especialmente quando crua ou mal cozida.

Essa condição é causada por um verme nematódeo do gênero Trichinella. No Brasil, a carne de suínos é testada para evitar que o contato com javalis selvagens contamine a carne com o parasita.

A triquinose provoca um profundo mal-estar gastrointestinal, dores e febre, e o tratamento rápido resulta na mais eficaz eliminação dos vermes. Em casos raros, as larvas podem se tornar adultas e entrar nas células do músculo esquelético.

Carne de urso contaminou outros alimentos

O CDC ainda destacou que pessoas que consomem carne de animais selvagens devem ter conhecimento de que o cozimento adequado é o único jeito confiável de eliminar os parasitas Trichinella e que a carne infectada pode contaminar outros alimentos se estiver mal-armazenada".

Duas das pessoas contaminadas pelos vermes nem sequer comeram a carne de urso, apenas vegetais e outras carnes que tiveram contato com a caça. Todos receberam um vermífugo potente, receberam acompanhamentos no hospital por dois dias e se recuperaram.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)