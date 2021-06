Família crema gato de estimação, mas bichano volta para casa vivo

O luto de uma família pela perda do bichinho de estimação quase se transformou em uma história de assombração. A britânica Rachel Fitzsimons, seu marido e os dois filhos procuraram por Frankie, um gato de 16 anos, que havia desaparecido. Eles foram avisados que um animal com as características do pet havia sido encontrado morto e cremaram o felino, mas alguns dias depois Frankie voltou são e salvo. A história foi contada pelo site Canal do Pet.

A família notou o desaparecimento do bichano no último dia 19 de maio. Eles procuraram por Frankie por todos os lados, na cidade de Warrington, onde moram, na Inglaterra. Por dias, eles não acharam pistas do animal. Foi quando os Fitzsimons foram avisados que a equipe da Agência de Rodovias havia encontrado um gato morto em uma estrada e o levaram até uma clínica veterinária.

Todas as características do felino combinavam com as do gatinho Frankie. “As manchas combinavam com as dele e moramos perto da rodovia, então tivemos certeza de que era ele”, disse Rachel em entrevista à BBC.

Os profissionais tentaram fazer a identificação oficial do gato, usando um microchip, mas devido à gravidade dos ferimentos isso não foi possível.

Sem ter muito do corpo do gato para a identificação, a família organizou uma cerimônia para se despedir do animalzinho de estimação, que seguiu para ser cremado.

No entanto, alguns dias depois o próprio Frankie surgiu na porta da casa, assustando seus tutores que haviam chorado a morte do gato que estava ali, são e salvo. “Então ele voltou, frágil e faminto, mas vivo. Todos choramos e ainda estamos em choque! Ele é tão sortudo!”, destacou Rachel.

A família deduziu que cremou gato de outra pessoa. “Gostaríamos de saber qual pet cremamos”, completou a britânica.

Mesmo após descobrirem que o gato cremado não era o da família, e sem saber quem eram seus verdadeiros tutores, as cinzas do gatinho desconhecido continuaram com a família.