Facebook proíbe apoio ao Talibã na rede

A rede social Facebook confirmou nesta terça-feira (17) que proibiu todo o conteúdo que expresse apoio aos talibãs, que tomaram o poder no Afeganistão, por considerar o grupo uma organização terrorista.

A companhia que mantém a ferramenta informou que foi designado um grupo de especialistas afegãos para seguir de perto todo o conteúdo que possa estar relacionado com os talibãs, que durante muitos anos usaram as redes sociais para difundir mensagens.

"Os talibãs são considerados uma organização terrorista, em virtude da legislação dos Estados Unidos, e os banimos dos nossos serviços, a partir das políticas de Organização Perigosa. Isso quer dizer que retiramos contas mantidas em nomes dos talibãs e é proibido elogiá-los, apoiá-los e representá-los", disse um porta-voz do Facebook à BBC.

De acordo com a fonte consultada pela cadeia britânica, os especialistas afegãos que oferecem suporte à companhia falam os idiomas dari e pashtun, com isso, podem identificar conteúdo referente aos talibãs.

O Facebook ainda informou que a política está vigente para todas as plataformas que mantém, inclusive, o Instagram e o Whatsapp, mas não informou as medidas punitivas para apoiadores do novo regima nestas plataformas.