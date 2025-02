Exames de sangue do papa mostram 'ligeira melhora'

Em novo boletim médico, o Vaticano informou ontem que os exames de sangue do papa Francisco, de 88 anos, mostraram "ligeira melhora". O pontífice está internado desde sexta-feira, após sofrer uma semana com bronquite, no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma.

Com situação de "infecção respiratória polimicrobiana", o quadro clínico foi apresentado como "complexo". Anteontem, ele foi diagnosticado ainda com pneumonia bilateral. "A condição clínica do Santo Padre é estável. Os exames de sangue, avaliados pela equipe médica, mostram uma ligeira melhora, particularmente nos índices inflamatórios", diz o comunicado de ontem.

Segundo o Vaticano, após o café da manhã, Francisco leu alguns jornais e depois foi trabalhar com seus colaboradores mais próximos. Antes do almoço, recebeu a eucaristia e, à tarde, teve um encontro com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, com quem passou 20 minutos