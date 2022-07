Ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos morre aos 79 anos

Morreu nesta sexta-feira (8), aos 79 anos, o ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Com problemas de saúde há vários anos, o ex-chefe de Estado recebia acompanhamento médico em Barcelona desde 2006, mas foi levado ao hospital, no mês de junho, após sofrer uma queda e já depois de ter se recuperado da covid-19. Ele apresentava lesões cerebrais irreversíveis estava há alguns dias nos cuidados intensivos do Centro Médico Teknon, na Espanha.

O presidente de Angola, João Lourenço, já decretou cinco dias de luto nacional.

“Tendo em conta que o Presidente JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS foi uma figura ímpar da Pátria Angolana, à qual se dedicou desde muito cedo, tendo tido relevante participação na luta contra a colonização, na conquista da Independência Nacional, na consolidação da Nação Angolana, na sua afirmação no contexto das Nações, na conquista da Paz e reconstrução e reconciliação nacionais; Convindo homenagear condignamente a sua figura, a sua obra, os seus feitos e o seu legado ao serviço da Nação Angolana”, diz o texto publicado na página oficial da Presidência da República de Angola no Facebook.

José Eduardo dos Santos foi o segundo governante africano a ficar mais tempo no cargo de presidente (entre 1979 e 2017). Em sua gestão, foi acusado por organizações internacionais de corrupção e nepotismo. Ele não se candidatou no ano de 2017, sendo substituído por João Lourenço, também eleito pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que governa no país desde a independência de Portugal, em 1975.