Ex-pastora faz sucesso no OnlyFans e agradece igreja por ajudá-la a prosperar

Uma ex-pastora da Igreja Batista decidiu largar as pregações e se tornar uma stripper, com conta no OnlyFans. Nikole Mitchell faz sucesso na plataforma de conteúdo adulto e revela que o trabalho na igreja a ajudou bastante na nova atividade: “Descobri que esses trabalhos têm mais em comum do que imaginamos”, contou. As informações são do portal Metrópoles.

Em entrevista a um talkshow, ela revelou que um dos motivos que a fizeram se aventurar na venda de fotos e vídeos voltados ao público adulto foi a questão financeira. “Sou uma ex-pregadora que virou modelo. Agora, ganho mais dinheiro em um mês do que costumava ganhar em um ano”, disse.

Nikole afirma, ainda, que as habilidades adquiridas como pregadora da igreja ajudaram-na a prosperar no novo trabalho. “Moro onde fé e fetiches se encontram, onde autoexpressão e realização sexual se encontram, sem trocadilhos. É profundamente curador e libertador”, acrescentou.