Ex-militar brasileiro é morto a tiros na frente da mulher grávida em Portugal

Alisson Gonçalves, de 35 anos, um ex-militar paraquedista brasileiro, foi assassinado com três tiros dentro de sua casa na madrugada do último domingo (25), depois que três pessoas invadiram o imóvel, localizado em Grândola, vila no distrito de Setúbal, em Portugal. Os disparos foram efetuados na frente da esposa da vítima, amarrada pelos criminosos e grávida de cinco meses.

De acordo com a imprensa portuguesa, a Polícia Judiciária está responsável pelas investigações e considera a possibilidade de Alisson ter sido confundido e morto por engano. Há indícios de que os assassinos teriam se confundido de endereço enquanto procuravam outra pessoa, possivelmente um traficante de drogas. Dois tiros o teriam atingido no tórax, e outro nas costas. Foi a mulher da vítima quem ligou para a emergência logo após a fuga dos invasores. Ela teve ferimentos leves. Os suspeitos ainda não foram localizados.

Alisson trabalhava, há anos, em um hotel na região da Comporta e sua esposa tem um salão de beleza com o irmão. Segundo a polícia local, não há histórico conhecido de conflito ou inimizades. Além disso, o brasileiro fez parte da Brigada de Infantaria Paraquedista durante sete anos, entre 2007 e 2014, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, compartilhava os passeios e o cotidiano no país que escolheu para viver desde 2018.

Na noite da última segunda-feira (26), a mulher de Alisson, que também é brasileira, publicou uma homenagem ao marido. “Não consigo raciocinar, continuar a minha vida sem você. Você realmente é minha alma gêmea (…) Extremamente família, parceiro, amigo, companheiro”, escreveu.

Familiares e amigos da vítima também divulgam, desde a segunda-feira, uma vaquinha virtual para realizar o translado do corpo de Alisson para o Brasil, onde será sepultado. “Buscamos um velório digno”, diz o comunicado.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).