Ex-empregada doméstica e acadêmica negras disputam vice-presidência da Colômbia neste domingo (19)

O segundo turno da eleição presidencial da Colômbia, que acontece neste domingo (19), conta com duas mulheres negras disputando a vice-presidência do país. Uma delas é a ex-empregada doméstica, advogada feminista e ativista pelo meio ambiente e contra o racismo Francia Márquez, que integra a chapa do candidato de esquerda Gustavo Petro. A outra é a doutora em educação e ex-vice-reitora da Universidade Minuto de Dios, Marelen Castillo, da coligação do empresário Rodolfo Hernández, que se apresenta como "outsider" da política. As informações são do G1.

Márquez e Castillo vêm de cidades da área do Pacífico colombiano, no departamento de Cauca, reduto histórico de afrocolombianos. Uma área conhecida tanto pelas belezas naturais e pelo turismo quanto pelos desafios dos tempos da guerrilha — entre eles a questão da pobreza e dos "desplazados", aqueles que se veem sem alternativa a não ser deixar suas casas e territórios diante da criminalidade.

As candidatas têm, contudo, mais diferenças do que semelhanças, já que compõem chapas com ideologias e propostas bastante distintas. Márquez foi escolhida como vice de Petro após receber ampla votação nas primárias partidárias realizadas pela coligação Pacto Histórico em março passado.

Esta é a primeira vez que a disputa presidencial na Colômbia se dará entre um candidato da esquerda ou centro-esquerda e um candidato que se apresenta como "outsider" do sistema político. Os partidos tradicionais de direita e de centro-direita, que governaram o país por décadas, foram derrotados no primeiro turno, realizado no dia 29/05.