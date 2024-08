EUA estão preparados para possíveis ataques significativos do Irã no Oriente Médio, diz Casa Branca

Os EUA estão preparados para o que podem ser ataques significativos do Irã e seus representantes no Oriente Médio ainda nesta semana, disse o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, nesta segunda-feira.

Kirby afirmou que os EUA aumentaram sua posição de força regional e compartilham as preocupações de Israel sobre um possível ataque apoiado pelos iranianos, após Irã e o grupo islâmico palestino Hamas acusarem Israel de ter assassinado um líder do Hamas em Teerã no mês passado.

“Compartilhamos as mesmas preocupações e expectativas que nossos homólogos israelenses têm em relação ao possível timing aqui. Pode ser nesta semana”, disse Kirby, a repórteres.

“Temos que estar preparados para o que pode ser um conjunto significativo de ataques”, disse.

Israel tem se preparado para um grande ataque desde o mês passado, quando um míssil matou 12 jovens nas Colunas de Golan, ocupadas pelos israelenses, e Israel respondeu matando um comandante sênior do Hezbollah em Beirute.

Um dia depois daquela operação, Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, foi assassinado em Teerã, provocando promessas iranianas de retaliação contra Israel.

"Nós obviamente não queremos ver Israel tendo que se defender de outro ataque, como fizeram em abril. Mas, se for esse o caso, continuaremos a ajudá-los a se defender”, disse Kirby.