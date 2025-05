EUA e China têm primeiro contato telefônico oficial desde suspensão de tarifas

O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, e o vice-ministro executivo das Relações Exteriores da China, Ma Zhaoxu, tiveram uma conversa telefônica nesta quinta-feira, 22, segundo comunicado oficial do Departamento de Estado americano.

Durante a ligação, as autoridades reconheceram a "importância do relacionamento bilateral para os povos de ambos os países e do mundo, discutiram uma ampla gama de questões de interesse mútuo e concordaram sobre a importância de manter as linhas de comunicação abertas", diz o comunicado.

É a primeira vez que EUA e China fazem contato telefônico oficial desde que os dois países anunciaram um acordo para suspender as chamadas "tarifas recíprocas" por 90 dias, no último dia 12.