EUA anunciam parceria entre J&J e Merck para produzir vacinas com ajuda de lei

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, anunciou durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 2, que a Johnson & Johnson formará uma parceria com a Merck para acelerar a produção de sua vacina contra a covid-19. Para auxiliar as duas farmacêuticas, o presidente americano, Joe Biden, invocará a Lei de Defesa da Produção, que permite ao governo direcionar a produção de empresas privadas.

A decisão do governo americano ocorre após um atraso no cronograma inicial de entrega dos imunizantes da J&J. A vacina, que protege contra a covid-19 com apenas uma dose, recebeu autorização para uso emergencial no país no sábado, 27.

De acordo com Psaki, os EUA deverão ter 8 milhões de vacinas da farmacêutica disponíveis até o fim desta semana. A previsão inicial era receber 10 milhões de doses logo após a aprovação do uso emergencial.

"Invocamos a lei para aliviar dois dos maiores gargalos enfrentados pela Johnson & Johnson", disse a porta-voz. Psaki informou que o governo equipará duas instalações da Merck com os padrões necessários para fabricar a vacina.

Segundo a assessora, o governo americano também aumentará o volume de vacinas da Pfizer e da Moderna enviadas semanalmente aos Estados, de 14,5 milhões para 15,2 milhões de doses.