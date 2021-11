'Estupradores de mulheres feias merecem medalha', diz deputado

O recém-eleito deputado Johannes Kaiser, do partido de José Antonio Kast, gerou polêmica no Chile nesta terça-feira (24), ao dizer que homens que estupram “mulheres feias” merecem uma “medalha”. As informações são do portal Diário do Centro do Mundo.

Em entrevista, o político que se autodenomina Lord Kaiser, afirmou: “Você já deve ter se dado conta que há um grupo de mulheres especialmente feias, onde eu realmente diria que, se você é o estuprador, merece uma medalha de honra do Congresso dos Estados Unidos por coragem diante do inimigo”.

Ele falava que há uma percepção de que mulheres estão sendo violadas e oprimidas no Chile e argumenta que isso é uma invenção das mulheres do país, “sobretudo das mais feias".

Kaiser é aliado de Kast, da extrema direita

O “Lord Kaiser” foi eleito deputado no Chile pelo Partido Republicano. É o mesmo partido de Kast, político de extrema direita. Kaiser foi eleito atacando mulheres e imigrantes, e alega que todas as declarações são “sarcasmo” retirado do contexto.

Kast é favorito na eleição chilena e está no segundo turno. Também foi eleito dizendo absurdos. Na semana passada, por exemplo, afirmou que a ditadura de Pinochet não foi uma ditadura. “Creio que a Nicarágua representa exatamente o que não ocorreu no Chile de Pinochet, foram organizadas eleições democráticas e não se impediram os opositores políticos”, afirmou. Ele ainda justifica que a ditadura de Pinochet teve “transição democrática”.