Estão evoluindo? Renas com chifres brilhantes intrigam internautas; entenda o fenômeno

Circula nas redes sociais, fotos de renas com chifres brilhantes. As imagens foram compartilhadas pelo perfil Nature is Amazing no X e deixou vários internautas intrigados com o fenômeno que acontece na Finlândia.

A publicação já conta com mais de 114 mil curtidas e quase 12 mil compartilhamentos no X. Segundo o perfil, os chifres luminosos não se referem a uma ‘evolução’, mutação genética, ou algo místico, mas, na verdade, se trata de uma medida de segurança adotada pelo governo para evitar acidentes de trânsito.

Rena Imagem/Reprodução (twitter @AMAZlNGNATURE) Imagem/Reprodução (twitter @AMAZlNGNATURE)

“Hoje, aprendi que na Finlândia costumam ter cerca de 4 mil acidentes de renas/automóveis por ano, por isso pintam os chifres com tinta reflexiva e isso é um pouco assustador”, diz a publicação.

O intuito de fazer essa sinalização é tornar os animais visíveis aos motoristas no escuro. A ação partiu, em 2014, da Associação de Criadores de Renas da Finlândia.

“O objetivo é prevenir acidentes de trânsito. O spray está sendo testado na pele no momento, mas pode ser ainda mais eficaz nos chifres, porque são vistos de todos os lados”, informou a organização.

VEJA MAIS

Além desse método, o governo local também adotou a utilização de um aplicativo de celular chamado de ‘Porokello’, palavra finlandesa para Reindeer Bell (sino de rena, em tradução livre). Por ele, é possível que um motorista, ao avistar um animal na estrada, informe outras pessoas que podem se aproximar da área em questão.

“A pintura reflexiva e outras medidas fazem parte de um esforço mais amplo para abordar esta questão de forma abrangente.”, explicou a iniciativa.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)