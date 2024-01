Estados Unidos farão novas missões na lua; decolagem será nesta segunda-feira (08)

A primeira espaçonave americana a se dirigir à lua em mais de meio século está programada para decolar na manhã de segunda-feira (8). Liderada por uma iniciativa da indústria privada, o foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance (ULA) está programado para decolar da Estação da Força Espacial dos EUA, em Cabo Canaveral, às 02h18 (04h18 no horário de Brasília). Ele transportará o módulo de pouso lunar Peregrine da Astrobotic em sua viagem inaugural. Até o momento o clima parece favorável para o lançamento.

Se tudo correr conforme o planejado, Peregrine pousará em uma região de latitude média da Lua chamada Sinus Viscositatis ou Baía da Aderência, em 23 de fevereiro. Até agora, um pouso no satélite natural da Terra só foi alcançado por algumas agências espaciais nacionais: a União Soviética foi a primeira, em 1966, seguida pelos Estados Unidos, que continua a ser o único país a ter levado humanos à Lua. A China tocou a superfície com sucesso três vezes na última década, enquanto a Índia foi a mais recente a alcançar o feito na sua segunda tentativa, no ano passado.

Os Estados Unidos recorrem ao setor privado em um esforço para estimular uma economia lunar mais ampla e enviar as suas próprias naves espaciais a baixo custo, no âmbito do programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Como será essa missão espacial lunar dos EUA?

A missão inclui instrumentos científicos para estudar a radiação e composição lunar, além de transportar uma carga controversa, incluindo restos cremados e DNA de figuras notáveis como Gene Roddenberry e Arthur C. Clarke. A Nação Navajo expressou objeções à missão, considerando-a uma profanação de corpos sagrados. O lançamento do Vulcan da ULA representa um marco importante, com a empresa visando propulsores de primeira fase reutilizáveis para reduzir custos.