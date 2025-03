Estados Unidos expulsam embaixador da África do Sul por 'questões raciais e ódio a Trump'

Em publicação, nesta sexta-feira (14), o secretário de Estado, dos EUA, Marco Rubio, anunciou a expulsão do embaixador sul-africano Ebrahim Rasool, por "explorar questões raciais" e de "odiar a América e Trump".

A notícia sai semanas após os Estados Unidos cortarem ajuda financeira à África do Sul, sob a justificativa de discriminação contra brancos. Ao anunciar a expulsão, Marco Rubio compartilhou um texto do site Breitbart, conhecido por seu alinhamento com o governo Trump.

O texto do citado site informa que o embaixador da África do Sul afirmou que o presidente dos Estados Unidos está liderando um movimento de supremacia branca.

"O embaixador da África do Sul nos Estados Unidos não é mais bem-vindo no nosso grande país", escreveu Rubio. "Não temos nada a discutir com ele e, por isso, ele é considerado PERSONA NON GRATA."

A expressão "persona non grata" é usada nas relações internacionais para indicar que um representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo no país.

Ebrahim Rasool havia apresentado as credenciais ao então presidente Joe Biden em 13 de janeiro, o que marcou o início da missão diplomática dele nos Estados Unidos. Essa era a segunda vez que o diplomata havia sido enviado aos EUA. Agora, na prática, ele terá de deixar o país.

Crise diplomática

Tudo começou a ficar mais grave nas relações entre os Estados Unidos e a África do Sul no início de fevereiro. Trump resolveu cortar a assistência financeira ao país. Ele chegou a dizer que o governo sul-africano estava discriminando brancos ao desapropriar terras para cumprir uma lei que determinou uma reforma agrária no país.

A lei sul-africana pretende corrigir o desequilíbrio entre propriedades no país. Atualmente, dados apontam que os brancos possuem três quartos das terras agrícolas de propriedade plena da África do Sul. Por outro lado, os negros dominam apenas 4% dessas áreas, mesmo sendo 80% da população.

O bilionário Elon Musk, nascido na África do Sul e próximo de Trump, declarou que os sul-africanos brancos têm sido vítimas de "leis racistas de propriedade".