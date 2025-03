Estado do Colorado retira retrato presidencial que desagradou Trump: 'deliberadamente deformado'

O Parlamento do Colorado removerá da galeria de presidentes dos Estados Unidos exibida em seu Capitólio um retrato de Donald Trump, que desagradou o presidente republicano por considerar que foi "deliberadamente deformado" e que o mostra menos bonito do que retrato de Barack Obama.

Entre uma publicação sobre tarifas e outra sobre migração, Trump tirou um tempo no domingo para reclamar do retrato que considera pouco favorável.

"Ninguém gosta de uma foto ou pintura ruim de si mesmo, mas o retrato do Colorado, instalado pelo governador junto com os dos outros presidentes, foi deliberadamente deformado a um ponto que nem eu, talvez, havia visto antes", escreveu.

Além disso, Trump mostrou-se irritado com o fato de que o retrato do ex-presidente democrata Barack Obama, realizado assim como o seu pela artista Sarah Boardman, ficou muito melhor, na sua opinião.

"A artista também pintou o presidente Obama, e ele parece maravilhoso, mas o meu é realmente o pior. Deve ter perdido seu talento ao envelhecer. De qualquer forma, teria preferido mil vezes não ter nenhum retrato do que ter este", indicou em sua rede Truth Social.

O republicano, de 78 anos, pediu ao governador democrata do Colorado, Jared Polis, que removesse o quadro que havia sido pendurado em 2019.

Imediatamente a diretoria do Parlamento, de maioria democrata em ambas as câmaras, atendeu ao pedido e emitiu na segunda-feira uma ordem para que "o retrato de Donald Trump seja removido imediatamente de sua atual localização no terceiro andar do Capitólio".

"Se o Partido Republicano quer perder seu tempo e seu dinheiro em decidir qual retrato de Trump colocar no Capitólio é problema deles", comentou o porta-voz da bancada democrata na Câmara de Representantes, Jarrett Freedman.

Donald Trump parece gostar mais de um retrato que lhe foi dado recentemente pelo presidente russo Vladimir Putin.

O emissário especial dos Estados Unidos Steve Witkoff declarou que Trump "claramente se sentiu emocionado" com essa pintura, que descreveu como "maravilhosa".