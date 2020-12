Entidade escolhe Bolsonaro como ‘personalidade corrupta do ano’

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi eleito personalidade do ano internacional pela promoção da corrupção em 2020, pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP (Projeto de Relatórios de Crime Organizado e Corrupção), escolha publicada nesta quarta-feira, 30, no site da entidade.

A banca da OCCRP elegeu Bolsonaro “por seu papel na promoção do crime organizado e da corrupção”. No texto de justificativa, a entidade afirma que Bolsonaro foi eleito após o escândalo Lava Jato como candidato anticorrupção, mas “se cercou de figuras corruptas, usou propaganda para promover sua agenda populista, minou o sistema de Justiça e travou uma guerra destrutiva contra a Amazônia, região que enriqueceu alguns dos piores proprietários de terras do país”.

A entidade afirma que a vitória de Bolsonaro no infame prêmio de mais corrupto foi apertada, deixando para trás “dois outros líderes populistas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente turco, Recep Erdogan. Ambos os finalistas também lucraram com a propaganda, minaram as instituições democráticas em seus países, politizaram seus sistemas de Justiça, rejeitaram acordos multilaterais, recompensaram círculos internos corruptos e moveram seus países da lei e da ordem democráticas para a autocracia. O oligarca ucraniano Ihor Kolomoisky completou a lista dos finalistas”.

“Este é o tema central do ano”, disse Louise Shelley, diretora do Centro Transnacional de Crime e Corrupção (TraCCC) da George Mason University, que participou do painel do prêmio. “Todos são populistas, causando enormes estragos aos seus países, regiões e ao mundo. Infelizmente, eles são apoiados por muitos, o que é a chave do populismo.”

“A família Bolsonaro e seu círculo íntimo parecem estar envolvidos em uma conspiração criminosa em curso e têm sido regularmente acusados ​​de roubar o povo”, disse Drew Sullivan, editor do OCCRP e juiz do painel. “Essa é a definição de perfeita do que é uma gangue.”

Em seu site, o OCCRP afirma que a sua missão é “desenvolver e equipar uma rede global de jornalistas investigativos e publicar suas histórias; o OCCRP expõe o crime e a corrupção para que o público possa tomar as rédeas”.

Veja todos os ganhadores do “prêmio”

2020: Jair Bolsonaro

2019: Joseph Muscat

2018: Danske Bank

2017: Rodrigo Duterte

2016: Nicolás Maduro

2015: Milo Djukanovic

2014: Vladimir Putin

2013: Romanian Parliament

2012: Ilham Aliyev