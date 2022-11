Empresária que foi considerada 'nova Steve Jobs é condenada a 11 anos de prisão

Polêmica empresária do Vale do Silício, Elizabeth Holmes foi condenada, na última sexta-feira (18), a 11 anos de prisão nos Estados Unidos. Ela já havia sido considerada culpada por três acusações de fraude eletrônica e uma de conspiração para aplicar fraude contra investidores com sua empresa, que tinha a falsa promessa de ter desenvolvido uma máquina inovadora que poderia realizar qualquer tipo de exame de sangue em questão de horas e com apenas algumas gotas de amostra.

Chamada "Theranos", a empresa foi criada por Elizabeth quando ela tinha 19 anos, em 2003, e chegou a ser avaliada em US$ 9 bilhões. A companhia atraiu o interesse de investidores pelo potencial oferecido pelas máquinas de exames de sangue e tornou sua fundadora bilionária aos 31 anos. Durante seu apogeu, Holmes foi descrita como a "nova Steve Jobs".

Atualmente com 38 anos, Elizabeth compareceu ao tribunal visivelmente abalada nesta sexta, segundo reportagem do G1, e disse que sente "profunda dor" por todos aqueles que foram enganados por seu empreendimento. A condenação dela é vista como um teste sobre a seriedade com a qual o sistema de justiça dos Estados Unidos trata a fraude corporativa no setor de tecnologia. Seus advogados pretendem recorrer da sentença proferida.

Exames

Ainda de acordo com o G1, o custo dos testes da Theranos era um quarto ou até menor do que os testes tradicionais, levando uma das maiores redes de drogarias americana a firmar parceria com a empresa de Holmes.

A derrocada teve início no final de 2015, quando o The Wall Street Journal publicou uma série de artigos investigativos questionando a credibilidade dos testes da Theranos e acusando a empresa de, entre outras coisas, diluir amostras de sangue obtidas de pacientes para aumentar seu volume. Também foi confirmado que a Theranos enviou os testes diluídos para laboratórios tradicionais e disse que os resultados foram obtidos com suas máquinas.

Essas acusações levaram o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a abrir processos contra Holmes e seu ex-namorado, o ex-presidente e ex-diretor de operações da empresa, Ramseh "Sunny" Balwani. Os dois foram acusados de enganar investidores, médicos e pacientes. A empresa Theranos foi dissolvida em setembro de 2018.