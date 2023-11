Empresa busca casal para cuidar de ilha no Caribe com salário de R$ 82 mil; veja os requisitos

Um bilionário está em busca de um casal para cuidar de uma ilha de luxo nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe. O salário oferecido é de R$ 82 mil por mês, e as responsabilidades incluem desde a manutenção da propriedade até a promoção do turismo. Os sortudos selecionados para a função iniciarão a viagem em janeiro, viajando de avião até a ilha paradisíaca para embarcar em uma tarefa que exigirá exaustivas semanas de trabalho (seis dias de atividades, um de descanso). Além disso, serão concedidos 25 dias de férias para terem a oportunidade de explorar as belezas das ilhas.

A identidade do proprietário da ilha não foi revelada, mas especulam-se nomes como o de Richard Branson, o proprietário do Virgin Group, e Larry Page, o coproprietário fundador do Google.

Responsabilidades

De acordo com um anúncio publicado pela agência especializada em recrutamento de pessoal doméstico privado, a Fairfax e Kensington, o casal contratado será responsável por:

Manutenção e fiscalização do imóvel;

Promoção do turismo de luxo exclusivo no local;

Documentação da vida no covil que evoca a estética dos vilões de James Bond nas Ilhas Virgens Britânicas;

Limpeza, jardinagem e manutenção das instalações e o atendimento aos hóspedes.

Requisitos

Sólida experiência, preferencialmente na área de hotelaria de luxo;

Habilidades de gerenciamento de equipe;

Conhecimento detalhado de atendimento ao hóspede e gerenciamento doméstico;

Capacidade de apresentar diante das câmeras, com excelentes habilidades de comunicação;

Experiência anterior de trabalho na região do Caribe.

A formalização da candidatura envolve a apresentação não só do currículo, mas também de um vídeo de TikTok, com duração máxima de dois minutos e as hashtags específicas mencionadas na oferta de emprego.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de dezembro de 2023. Os interessados devem enviar seu currículo e o vídeo de TikTok para a agência Fairfax e Kensington, responsável pelo recrutamento.

O vídeo deve mostrar o casal apresentando-se, falando sobre suas experiências e habilidades, e demonstrando sua paixão por viagens e luxo. A seleção dos candidatos será feita por uma equipe de especialistas da Fairfax e Kensington, que avaliará os currículos, os vídeos e as entrevistas. O anúncio da vaga pode ser encontrado no Instagram @fairfaxandkensington.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)