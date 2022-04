Emmanuel Macron é reeleito presidente da França

Emmanuel Macron venceu a candidata Marine Le Pen e garantiu um segundo mandato como presidente da França, neste domingo (24). Ele é o primeiro mandatário francês a conquistar uma reeleição desde 2002, quando Jacques Chirac, pai da candidata da oposição, venceu Jean-Marie Le Pen.

Cinco anos atrás, Macron conquistou uma vitória expressiva também sobre Marine. Na ocasião, ele se tornou o mais jovem presidente francês. As informações são da Agência Estado e do Metrópoles.

No primeiro discurso como presidente reeleito, Macron agradeceu a confiança dos franceses, criticou a extrema direita e prometeu governar para todos. "Muitos dos nossos compatriotas votaram em mim não pelas minhas ideias, mas para barrar as ideias da extrema direita. Imagina a decepção deles esta noite", disse.

Em outro momento, o chefe do Palácio do Eliseu prometeu governar para todos. "Sou presidente de todas e todos. Ninguém será deixado ao longo do caminho", concluiu.

Le Pen mira legislativo

No discurso em que reconheceu a derrota, a candidata da extrema-direita Marine Le Pen afirmou que o resultado, apesar de negativo, representa esperança. "Esse resultado é, para os nossos dirigentes franceses e europeus, um testemunho de grande desafio e desconfiança do povo francês em relação a eles. Eles não podem ignorar que há aspiração por uma grande mudança", disse Le Pen.



A candidata aproveitou o momento para lembrar que a França passará por eleições legislativas em breve e que, por isso, a derrota da extrema-direita nas eleições presidenciais não pode ser encarada como o fim.



"Nós lançamos nesta noite a grande batalha eleitoral das eleições legislativas. Eu levarei essa batalha a cabo junto com as pessoas que tiveram a coragem de se opor a Macron no segundo turno", afirmou. "O resultado histórico desta noite nos deixa em excelente posição para conseguirmos um grande número de deputados junho."