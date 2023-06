Emmanuel Macron bebe cerveja em um gole e gera polêmica na França; vídeo

O presidente da França, Emmanuel Macron, causou polêmica nas redes sociais após beber uma garrafa de cerveja em apenas 17 segundos. Na ocasião, Macron comemorava a conquista do clube de rúgbi Toulouse, que venceu o título da liga nacional contra o La Rochelle por 29 a 26 neste sábado (17).

O vídeo gravado no vestiário do clube e exibido na TV mostra o presidente aceitando o desafio de beber a garrafa de cerveja sob aplausos e gritos da comissão técnica e jogadores do Toulouse.

VEJA MAIS

Mesmo sendo um fã de esportes com presença frequente nos vestiários das seleções francesas, a atitude de Macron não foi bem vista por outras entidades. “A masculinidade tóxica na liderança política em uma imagem”, criticou a deputada ambientalista e membro do Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia, Sandrine Rousseau.

Além da deputada, associações e médicos especializados no combate às dependência também fizeram críticas ao presidente, que deveria "exemplar um comportamento saudável". De acordo com uma nota do ministério da Saúde em 2021, o consumo de álcool está ligado à morte de quase 49 mil pessoas por ano.

Em defesa de Macron, o deputado governista Jean-René Cazeneuve, disse que a cena se tratava apenas de um “presidente compartilhando a alegria de 23 jogadores e participando de suas tradições”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)