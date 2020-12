Em voo de parapente, Papai Noel fica preso em fios de eletricidade. Veja vídeo

Durante uma apresentação, um Papai Noel acabou sofrendo um acidente quando sobrevoava uma cidade da Califórnia, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no domingo (20).

O bom velhinho fazia um voo de paraglider (modalidade de voo livre que pode ser praticado tanto para recreação quanto para competição, sendo considerado um esporte radical) e, ao tentar aterrissar na rua, acabou acertando um poste com fios elétricos. O Corpo de Bombeiros foi chamado para resgatar o homem. Assista:

In #RioLinda today #Santa may have lost his way but #MetroFire, @SacFirePIO & @SMUDUpdates made sure he was not long delayed.



W/o a scratch & full of good cheer we made sure Old St. Nick will use his reindeer when he sees you later this year. #MerryChristmas & #HappyHolidays pic.twitter.com/Tl3vNFzhZm