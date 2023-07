Em Salão de beleza, homem tenta roubar mas é ignorado e desiste

A investida fracassada do ladrão ficou registrada em imagens da câmera de segurança do salão de beleza. O vídeo mostra o homem anunciando o assalto e sendo ignorado pelas mulheres no estabelecimento, na cidade de Atlanta, no Estados Unidos.

As imagens foram divulgadas na sexta-feira (6). O homem entra no salão e, aos gritos, fala para que as pessoas entreguem dinheiro para ele. O suspeito chegou a tomar o celular de uma mulher antes de ela sair pela porta.

Sem meter medo em ninguém, o homem deixou o salão, e nntrou num carro e foi embora.

Um grupo de vigilantes da cidade de Atlanta oferece US$ 2.000 como prêmio por informações que ajudem a prender o ladrão.