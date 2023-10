Eleições na Venezuela: María Corina Machado sai em vantagem; contagem de votos foi adiada

No domingo (22) a comissão que apura o resultado da eleição primária presidencial da Venezuela, informou que a contagem de votos foi adiada por um bloqueio nos servidores. Com pouco mais de 26% das urnas apuradas, a ex-deputada Maria Corina Machado, de 56 anos, obteve 93% dos votos e reivindicou vitória. “Este não é o fim, mas é o começo do fim”, escreveu a candidata em post no X.

Em discurso, disse que seu partido começará “um grande movimento por uma grande aliança nacional para a transformação da Venezuela”. Machado é seguida pelo ex-deputado Carlos Prosperi, que recebeu 4,75% dos votos. A contagem, porém, deve ser retomada nesta segunda-feira (23). O pleito é para eleger um único candidato que representará a oposição frente ao governo do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 2024.