Eleição na Argentina: 45% eleitores já foram às urnas e pesquisas apontam resultado apertado

Até às 14h deste domingo (19), 45% dos eleitores foram às urnas depositar seus votos para a presidência da Argentina no segundo turno das eleições presidenciais. Milei e Massa, os candidatos ao cargo que estão na disputa, já depositaram seus votos também. A informação foi confirmada pelos jornais Clarín e La Nacion.

Segundo os dados, a disputa promete ser acirrada. Uma parcela estimada entre 10% e 12% dos eleitores aptos a votar é que deve decidir o vencedor. O público tem opções bem distintas de candidatos, mas o foco em comum é tentar tirar o país da crise econômica.

Milei votou por volta das 12h40, no horário local da Argentina, na Universidade Tecnológica Nacional, no bairro de Almagro, em Buenos Aires. “Esperemos que amanhã haja mais esperança e não a continuidade do declínio”, declarou o candidato, após votar, entrevista ao jornal Clarín.

“Fizemos um trabalho enorme, apesar da campanha da mídia e de toda a campanha suja que nos fizeram”, acrescentou, dizendo que estava muito tranquilo com o resultado.

Pouco antes, das 12h, no horário local, foi a vez de Massa votar, em uma escola em Tigre, vestido de camisa social azul. Em um discurso feito após sair da cabine, disse que a Argentina está “iniciando uma nova etapa”.

“Hoje, iniciamos uma nova etapa na Argentina e essa etapa requer, além de boa vontade, inteligência e capacidade, o diálogo e o consenso necessários para que nosso país percorra um caminho muito mais virtuoso ao longo do caminho”, complementou o candidato.