Donald Trump condena ataque à Ucrânia quatro dias após dizer que presidente russo foi 'genial'

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou neste sábado (26) os ataques da Rússia à Ucrânia, durante discurso no CPAC (Congresso de Ação Política Conservadora, em inglês). A crítica ocorre quatro dias após o próprio Trump classificar como "genial" a decisão de Vladimir Putin de reconhecer a independência de territórios separatistas da Ucrânia. As informações são do UOL.

"O ataque russo à Ucrânia é terrível, um ultraje e uma atrocidade que nunca se deveria deixar ocorrer. Nós estamos rezando pelo bravo povo ucraniano, que Deus o abençoe", disse o republicano para o seu eleitorado, no evento de conservadores.

Em entrevista a uma rádio americana na última terça-feira (22), Trump disse que o envio de tropas russas à Ucrânia era a "maior força de paz" que já tinha visto e sugeriu que os americanos fizessem o mesmo na fronteira com o México. Na ocasião, Trump criticou o atual mandatário americano, o democrata Joe Biden, que o derrotou na eleição de 2020.

"Aqui está um cara [Putin] que diz: 'Vou declarar a independência de uma grande parte da Ucrânia, e vamos entrar lá e ajudar a manter a paz'. Você tem que admitir que isso é bem inteligente. Sabe qual foi a resposta de [Joe] Biden? Não houve. Eles não tinham respostas a isso. É muito triste", ironizou.