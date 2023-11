Diretor da OMS pede cessar-fogo após ataque perto de hospital em Gaza

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, comentou o ataque israelense contra um comboio de ambulâncias na Faixa de Gaza. “Pacientes, profissionais de saúde, instalações e ambulâncias devem ser protegidos em todos os momentos. Sempre”, disse.

O chefe da organização ainda afirmou estar “totalmente chocado” com o ataque que resultou em “mortos, feridos e danos”. Adhanom também destacou a necessidade de um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza.

Um ataque aéreo promovido pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) atingiu um comboio de ambulâncias nesta sexta (3), em frente ao hospital Al-Shifa. A informação foi divulgada pela Sociedade do Crescente Vermelho Palestino (PRCS), membro do Movimento Internacional da Cruz Vermelha.

De acordo com a organização, os veículos retornavam de uma missão para transportar feridos à fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, na cidade de Rafah. “Nossos colegas foram salvos por milagre”, diz postagem da organização na rede social X (antigo Twitter).

O Ministério da Saúde de Gaza, que é comandado pelo Hamas, informou que o ataque aéreo israelense em frente a um hospital da Faixa de Gaza deixou ao menos 13 mortos.

As Forças de Defesa de Israel confirmaram a autoria do bombardeiro e disseram que mirava alvos do Hamas. De acordo com comunicado das tropas israelenses, a ambulância atingida era usada pelo grupo extremista.

O texto acrescenta que alguns terroristas teriam sido mortos no ataque. “Nós temos informações que demonstram que os métodos de operação do Hamas são de transferir terroristas e armas em ambulâncias”, alega.

“Ressaltamos que esta área é uma zona de batalha. Os civis são repetidamente chamados a evacuar para o sul para sua própria segurança”, completa.

Guerra tem quase um mês e registra mais de 9 mil mortos

O conflito acirrou-se em 7 de outubro, quando o grupo extremista Hamas promoveu um ataque surpresa contra Israel. A ação deixou mais de 1,4 mil mortos.

Em retaliação, o governo israelense tem bombardeado e empreendido incursões localizadas à Faixa de Gaza, que já deixaram mais de 9 mil mortos, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza.

O conflito, no entanto, não dá sinais de arrefecer. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, na segunda-feira (30), que a nação descarta totalmente um cessar-fogo e disse que suspender a retaliação aos ataques do Hamas seria o “equivalente a uma rendição”.