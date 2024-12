Diretor da OMS escapa de bombardeio de Israel em aeroporto no Iêmen

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, vivenciou momentos de tensão no aeroporto internacional de Sanaa, capital do Iêmen, nesta quinta-feira (26/12), durante um bombardeio israelense. Ele estava no local aguardando seu voo de retorno para Genebra, na Suíça, após concluir uma missão no país. O ataque, no entanto, resultou em duas mortes e deixou 11 pessoas feridas.

Apesar da gravidade da situação, Tedros escapou ileso. Em uma publicação na rede social X, o diretor-geral confirmou que estava no aeroporto no momento do ataque. “Quando estávamos prestes a embarcar no nosso voo de Sanaa, há cerca de duas horas, o aeroporto foi alvo de bombardeios aéreos”, relatou.

Segundo a publicação, um dos tripulantes do avião ficou ferido, e a infraestrutura do aeroporto sofreu danos significativos, incluindo a torre de controle de tráfego aéreo, a sala de embarque e a pista. Tedros destacou que o impacto na sala de embarque ocorreu a poucos metros de onde ele estava.

Ele tranquilizou seus seguidores, informando que ele e a equipe da OMS estavam seguros e sem ferimentos. No entanto, ressaltou que os danos no aeroporto precisariam ser reparados antes que pudessem partir. “Nossas mais sinceras condolências às famílias cujos entes queridos perderam a vida no ataque”, escreveu.

Em meio à repercussão, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que o bombardeio foi direcionado a alvos Houthis no aeroporto, além de atingir portos e uma estação de energia em Sanaa. Os Houthis, um grupo xiita apoiado pelo Irã e ativo no Iêmen, têm lançado mísseis contra Israel desde o início do conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, em apoio ao grupo terrorista Hamas.