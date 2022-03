Dia de São Patrício: Veja o que é e a importância da cor verde

No dia 17 de março é comemorado o dia de São Patrício - também conhecido como Saint Patrick’s Day. Apesar de ser um dos principais feriados da Irlanda, é celebrado em diferentes lugares do mundo. A data homenageia o aniversário de morte de São Patrício, um dos santos padroeiros do país. Confira o que é o dia de Saint Patrick e a importância da cor verde.

O que é o dia de São Patrício – Saint Patrick’s Day?

O Dia de São Patrício é um feriado de celebração da cultura irlandesa, que começou de maneira religiosa. Nesta data, acontecem vários desfiles, vendas e confecções de amuletos de boa sorte e todas as coisas verdes.

O Saint Patrick’s Day também comemora o aniversário de morte de São Patrício, um dos santos padroeiros da Irlanda. Mesmo tendo iniciado como um feriado local, na Irlanda, atualmente é celebrado em muitos países, por imigrantes e descendentes irlandeses.

Como surgiu o feriado de São Patrício – Saint Patrick’s Day?

Os irlandeses reservam o dia de São Patrício como um feriado religioso há mais de 1.000 anos. Neste dia, que cai durante a época cristã da Quaresma, as famílias irlandesas tradicionalmente frequentavam a igreja pela manhã e celebravam à tarde. As proibições quaresmais contra o consumo de carne foram dispensadas e todos dançavam, bebiam e festejavam.

Hoje, entre os países que também celebram o dia de São Patrício, estão Estados Unidos, Canadá e Austrália. Embora a América do Norte seja o lar das maiores produções, a data também é comemorada em locais distantes da Irlanda, incluindo Japão, Cingapura e Rússia.

Quais as tradições do feriado do dia de São Patrício?

Apesar de ter iniciado como um feriado religioso, a partir de 1970, o feriado de São Patrício passou a se popularizar e tornar-se um evento de comemoração em pubs irlandeses.

Uma das tradições mais populares são as roupas verdes. Pois ela está relacionada ao trevo de três folhas que Saint Patrick usava, a bandeira da Irlanda e também o apelido do país - que é Ilha Esmeralda. Alguns bares até servem cervejas na cor verde.

Outro elemento típico são os leprechauns (ou sapateiro), figura mitológica do folclore da Irlanda. Então muitas pessoas aproveitam o feriado para se vestir como eles, usando grandes chapéus verdes e barbas alaranjadas. A lenda diz que se você capturar um desses duendes pode fazer três pedidos. Na tradição, quem não usar a cor verde no feriado será beliscado pelo duende, pois a cor torna a pessoa “invisível”.

Algumas pessoas também pensam que ostentar a cor trará boa sorte, e outros a usam para homenagear sua ascendência irlandesa.

Qual a relação entre o trevo e São Patrício?

Segundo a lenda, São Patrício sentiu um chamado de Deus para voltar à Irlanda e anunciar a palavra divina ao povo do país. Ele passou uma temporada na França, onde estudou teologia em um mosteiro e, depois que se tornou bispo, foi para a Irlanda.

Uma das marcas do trabalho de São Patrício foi utilizar o trevo, planta comum na ilha irlandesa, para explicar o conceito cristão de trindade - Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo.

Pessoas comemorando o Dia de São Patrício (Reprodução: Internet)

Qual a relação de São Patrício e a cerveja?

Após os irlandeses migrarem para outros países, muitas famílias foram para os Estados Unidos. Lá a tradição se popularizou, a ponto de, nas ligas esportivas norte-americanas, algumas equipes homenagearem a cultura irlandesa. A partir daí, a festa popular passou a ser uma celebração regada a muita bebida.

Veja a oração a São Patrício

Confira a oração conhecida como "Couraça de São Patrício":

"Levanto-me, neste dia que amanhece,

Por uma grande força, pela invocação da Trindade,

Pela fé na Tríade,

Pela afirmação da unidade

Do Criador da Criação.

Levanto-me neste dia que amanhece,

Pela força do nascimento de Cristo em Seu batismo,

Pela força da crucificação e do sepultamento,

Pela força da ressurreição e ascensão,

Pela força da descida para o Julgamento Final.

Levanto-me, neste dia que amanhece,

Pela força do amor dos Querubins,

Em obediência aos Anjos,

A serviço dos Arcanjos,

Pela esperança da ressurreição e da recompensa,

Pelas orações dos Patriarcas,

Pelas previsões dos Profetas,

Pela pregação dos Apóstolos

Pela fé dos Confessores,

Pela inocência das Virgens santas,

Pelos atos dos Bem-aventurados.

Levanto-me neste dia que amanhece,

Pela força do céu: Luz do sol,

Clarão da lua, Esplendor do fogo,

Pressa do relâmpago,

Presteza do vento,

Profundeza dos mares,

Firmeza da terra, Solidez da rocha.

Levanto-me neste dia que amanhece,

Pela força de Deus a me empurrar,

Pela força de Deus a me amparar,

Pela sabedoria de Deus a me guiar,

Pelo olhar de Deus a vigiar meu caminho,

Pelo ouvido de Deus a me escutar,

Pela palavra de Deus em mim falar,

Pela mão de Deus a me guardar,

Pelo caminho de Deus à minha frente,

Pelo escudo de Deus que me protege,

Pela hóstia de Deus que me salva,

Das armadilhas do demônio,

Das tentações do vício,

De todos que me desejam mal,

Longe e perto de mim,

Agindo só ou em grupo.

Conclamo, hoje, tais forças a me protegerem contra o mal,

Contra qualquer força cruel que ameace meu corpo e minha alma,

Contra a encantação de falsos profetas.

Contra as leis negras do paganismo,

Contra as leis falsas dos hereges,

Contra a arte da idolatria,

Contra feitiços de bruxas e magos,

Contra saberes que corrompem o corpo e a alma.

Cristo guarde-me hoje,

Contra veneno, contra fogo,

Contra afogamento, contra ferimento,

Para que eu possa receber e desfrutar a recompensa.

Cristo comigo, Cristo à minha frente,Cristo atrás de mim,

Cristo em mim, Cristo em baixo de mim, Cristo acima de mim,

Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda,

Cristo ao me deitar,

Cristo ao me sentar,

Cristo ao me levantar,

Cristo no coração de todos os que pensarem em mim,

Cristo na boca de todos que falarem em mim,

Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem.

Levanto-me, neste dia que amanhece,

Por uma grande força, pela invocação da Trindade,

Pela fé na Tríade,

Pela afirmação da Unidade,

Pelo Criador da Criação.

