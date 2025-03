Descoberta de bomba intacta da 2ª Guerra Mundial fecha uma das maiores estações de trem da Europa

O tráfego ferroviário foi interrompido nesta sexta-feira (7) na 'Gare du Nord' de Paris, a estação ferroviária mais movimentada da França, após a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial na periferia da capital, informou a empresa SNCF. O artefato "que não explodiu" foi encontrado na madrugada de sexta-feira durante obras de manutenção a 2,5 quilômetros da 'Estação do Norte' "no meio dos trilhos", segundo a empresa ferroviária.

O dispositivo foi identificado como um "obus da Segunda Guerra Mundial", segundo a conta na rede social X do trem suburbano RER B.

Nenhum trem de alta velocidade, nem Eurostar ou qualquer outro tipo, circula nesta movimentada estação do centro de Paris. O tráfego "será retomado apenas depois das operações de retirada de minas que estão sendo organizadas pelos serviços especializados da polícia de Paris", afirmou a SNCF.

A 'Gare du Nord' é uma das estações mais frequentadas da Europa, com mais de 226 milhões de passageiros em 2023, e a mais movimentada do país, com cerca de 700.000 usuários diários, segundo a SNCF.

O Eurostar, que liga Londres, Bélgica, Alemanha e Países Baixos, foi desviado para iniciar a viagem em Marne-la-Vallée, ao leste de Paris.

Segundo o ministro dos Transportes, Philippe Tabarot, o tráfego ferroviário será "muito perturbado durante todo o dia".

"Não há nenhum medo em termos de segurança, mas há um procedimento e somos obrigados a cumpri-lo durante as operações de retirada de minas", explicou.

O ministro e a empresa ferroviária pediram que a população "adie suas viagens". Às 7h30 (3h30 de Brasília), a área de trens de longa distância na estação estava lotada. Funcionários da empresa ferroviária informaram os passageiros sobre o ocorrido.

Vários trens com destino a Lille, Dunkerque e Valenciennes, no norte da França, foram desviados para a estação de Lyon, no sul da capital.

A decisão de interromper o tráfego foi tomada "a pedido do comando da polícia de Paris" após a descoberta do artefato.